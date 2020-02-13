رياضة | جوارديولا يكشف عن أسرار إقالته ضد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف عن أسرار إقالته ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن أنه قد يتعرض للإقالة من منصبه في حالة خروج الفريق من دور 16 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

يختلف وضع مانشستر سيتي في البطولات التي ينافس بها هذا الموسم، حيث بات بصدد فقدان الفرصة نهائياً في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل تفوق ليفربول في الصدارة بفارق 22 نقطة.

وفي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وصل مانشستر سيتي إلى النهائي، كما لا يزال داخل إطار المنافسة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن لا شك في أن لقب دوري أبطال أوروبا يشكل الهدف الأبرز للنادي وجوارديولا.

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وقال جوارديولا لصحيفة ميرور إن بقاءه في المنصب ربما يكون متوقفاً على نتيجة المواجهة مع ريال مدريد في دور 16 بدوري الأبطال.

وأضاف: "أتقبل الأمر.. أرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا.. أحلم بذلك وسأستمتع بالمباراتين أمام ريال مدريد، ولنرى ما يمكنني فعله".

وتابع: "إذا لم نتغلب عليهم فسيأتي الرئيس أو مدير الكرة، ويقول هذا ليس جيداً بالشكل الكافي، نحن نريد دوري الأبطال، سأقيلك من المنصب".