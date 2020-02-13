رياضة | اتحاد الكرة يعاقب سيد عبد الحفيظ ضد المصري بأثر رجعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعاقب سيد عبد الحفيظ ضد المصري بأثر رجعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن تفعيل عقوبة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليبداية من مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري

ونفى مسؤولو الجبلاية، سقوط عقوبة عبدالحفيظ، بانتهاء مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والتي انتهت للمارد الأحمر بثلاثية دون رد بالجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، أوقعت عقوبة على عبدالحفيظ بالإيقاف لمدة مباراة وحيدة، وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية أحداث مباراة بيراميدز سبورت، والتي انتهت للأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، مساء غدٍ الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس للدوري الممتاز.