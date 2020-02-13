رياضة | وزير الرياضة يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإجراء اتصال هاتفي بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في قطر لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي غدا الجمعة في السوبر الافريقي.

واطمئن وزير الرياضة على كل الأوضاع داخل بعثة الزمالك وتوفير المناخ الأمثل لهم قبل تلك المباراة وطلب العودة إليه حال وجود أي عقبة.

وشدد على ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق بتحقيق الانتصار والتفوق على ابترجي التونسي وسط الخبرات الكبيرة التي يتمتعوا بها.