رياضة | خبر سار لريال مدريد.. أسينسيو في الطريق للعودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لريال مدريد.. أسينسيو في الطريق للعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق ريال مدريد خبرا سارا، بشأن نجم الفريق ماركو أسينسيو، حيث أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى اقتراب اللاعب من خوض المرحلة النهائية للتأهيل، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق.

وكان أسينسيو قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي من ركبته اليسرى خلال مباراة ودية في واشنطن ضد آرسنال.

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وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن أسينسيو دخل المرحلة النهائية للتعافي من إصابته، حيث بدأ نجم ريال مدريد التدريب بمفرده على العشب في يناير الماضي، ووفقًا لأحدث الاختبارات الطبية فإن عملية شفائه تسير على ما يرام.

وتابعت الصحيفة، أن اسينسيو يمكنه الشهر المقبل أن يتدرب بالفعل مع زملائه، وفي شهر أبريل يمكن أن يعود مجددًا للمشاركة في المباريات في اللحظة الحاسمة من الموسم.