رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم مشاركة "أفشة" ضد المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم مشاركة "أفشة" ضد المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش على أن يتوجه الفريق الأحمر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وكان أفشة قد تغيب عن المران الجماعي للأهلي خلال اليومين الماضيين، بسبب معاناته من إجهاد عضلي حيث أدى برنامجًا استفائيا خلال اليومين الماضيين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء غد الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.