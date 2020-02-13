رياضة | بشرى سارة للأهلي ضد المصري البورسعيدي

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ينتظم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريب الفريق الجماعي الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وذلك وفقا للسياسة التي ينتهجها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، مع اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

كما يشارك علي لطفي حارس الفريق في المران الجماعي الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة المصري التي تقام مساء غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس)، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.

ويشارك لطفي، في المران بعد تعافيه من إجهاد عضلة السمانة، الذي اشتكى منه قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي مصغر اشتمل على بعض الفقرات في الجيم.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 42 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 14 مباراة، ويسعي لتحقيق الفوز في مباراة الغد لاستكمال انطلاقته القوية في المسابقة.