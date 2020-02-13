رياضة | الأهلي يبدأ التنسيق لرحلة الإمارات استعدادًا للسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ التنسيق لرحلة الإمارات استعدادًا للسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تنسيفية مع الجهاز الإداري للفريق الأحمر من أجل لتنسيق لرحلة الإمارات.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإمارات الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 20 فبراير الجاري في نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بعثة الأهلي إلى الإمارات للترتيب لكافة الأمور الخاصة بالبعثة كملاعب التدريب وفندق الإقامة.

ويرأس بعثة الأهلي في الإمارات، خالد الدرندلي أمين الصندوق بتكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.