رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر بينما الترجي التونسي الطاقم الأحمر والحارس الطاقم الأزرق. ويستعد الزمالك لمباراة الترجي التونسي على لقب بطولة السوبر الإفريقي في الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة. تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي حراسة المرمى: محمد أبو جبل Advertisements خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما خط الهجوم: مصطفى محمد

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