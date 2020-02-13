رياضة | البدري يدرس إعادة نجم الأهلي لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يدرس إعادة نجم الأهلي لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إعادة وليد سليمان، صانع ألعاب نادى الأهلى، لمعسكر منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث البدري مع الجهاز المعاون بشأن إمكانية الاستفاده من خبرات وليد سليمان في بعض المباريات وتحديدا فى الشوط الثانى.

ويرغب المدير الفنى لمنتخب مصر فى ضم اللاعب خلال معسكر مارس المقبل، فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها مع القلعة الحمراء.

يذكر أن وليد سليمان شارك فى 14 لقاء مع الأهلى فى الدورى، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، كما شارك فى 7 مباريات بدورى أبطال إفريقيا سجل خلالها 3 أهداف.