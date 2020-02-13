رياضة | يوفنتوس VS ميلان.. أرقام مثيرة من مواجهات "رونالدو" ضد "إبراهيموفيتش" قبل موقعة كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس VS ميلان.. أرقام مثيرة من مواجهات "رونالدو" ضد "إبراهيموفيتش" قبل موقعة كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب "سان سيرو" مساء اليوم الخميس 13 فبراير لعام 2020، مواجهة نارية بين يوفنتوس وإيه سي ميلان في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

تأهل يوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا بعدما تجاوز عقبة فريق روما بالفوز عليه 3-1 في الدور ربع النهائي، بينما صعد فريق إيه سي ميلان على حساب فريق تورينو بعدما تغلب عليه بنتيجة 4 – 2.

ويتجدد اللقاء في مباراة يوفنتوس وميلان بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، والسويدي إبراهيموفيتش بعدما سبق وجمعت عدة مواجهات بين الثنائي خلال مسيرتهما الكروية وشهدت أرقام مثيرة من جانب النجمين الكبيرين.

تاريخ مواجهات "رونالدو" ضد "إبراهيموفيتش"

تقابل كريستيانو رونالدو مع إبراهيموفيتش في 10 مباريات سابقة على مستوي الأندية والمنتخبات بواقع (6 في دوري أبطال أوروبا – 3 في تصفيات كأس العالم – 1 بالدوري الإسباني)، فاز "السلطان" في مباراة وحيدة، مقابل 5 انتصارات للنجم البرتغالي، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما.

سجل البرتغالي "رونالدو" 6 أهداف وصنع هدف وحيد خلال مواجهاته ضد إبراهيموفيتش، بينما سجل نجم منتخب السويد 3 أهداف فقط خلال مبارياته السابقة ضد الأندية التي لعب لها "الدون" وأمام منتخب البرتغال.

جاءت مواجهات رونالدو ضد إبراهيموفيتش كالتالي:

- 3 نوفمبر 2015.. ريال مدريد (رونالدو) 1 – 0 باريس سان جيرمان (إبراهيموفيتش)

- 21 أكتوبر 2015.. ريال مدريد (رونالدو) 0 – 0 باريس سان جيرمان (إبراهيموفيتش)

- 19 نوفمبر 2013.. منتخب البرتغال (رونالدو) 3 – 2 منتخب السويد (إبراهيموفيتش)

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- 15 نوفمبر 2013.. منتخب البرتغال (رونالدو) 1 – 0 منتخب السويد (إبراهيموفيتش)

- 3 نوفمبر 2010.. ريال مدريد (رونالدو) 2 – 2 ميلان (إبراهيموفيتش)

- 19 أكتوبر 2010.. ريال مدريد (رونالدو) 2 – 0 ميلان (ابراهيموفيتش)

- 29 نوفمبر 2009.. ريال مدريد (رونالدو) 1 – 0 برشلونة (إبراهيموفيتش)

- 11 مارس 2009.. مانشستر يونايتد (رونالدو) 2 – 0 انتر ميلان (ابراهيموفيتش)

- 24 فبراير 2009.. مانشستر يونايتد (رونالدو) 0 – 0 انتر ميلان (ابراهيموفيتش)

- 11 أكتوبر 2008.. منتخب البرتغال (رونالدو) 0 – 0 منتخب السويد (إبراهيموفيتش)

أرقام إبراهيموفيتش ضد يوفنتوس

خاض ابراهيموفيتش 9 مباريات ضد فريق يوفنتوس (4 مع انتر ميلان – 5 مع إيه سي ميلان) فاز في مباراتين، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، سجل هدف وصنع هدفين.

أرقام رونالدو ضد إيه سي ميلان

أما رونالدو تقابل مع إيه سي ميلان في 9 مباريات سابقة (4 مع مانشستر يونايتد – 3 مع يوفنتوس – 2 مع ريال مدريد)، فاز في 5 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.