الكشف عن موعد عودة نجم الاتحاد

الخميس 13 فبراير 2020

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مواد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.



وأكدت الصحيفة على موعد عودة أنيس البدري للمشاركة في المباريات مرة أهري بعد التعافي من الإصابة.

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وتعرض اللاهب التونسي للإصابة في أول لقاء له مع العميد و على أثرها تم الإعلان عن مدة غيابه والتي تقدر بشهر.

و أشارات الصحيفة إلي أن اللاعب سوف يبدأ برنامجه التأعيلي قبل الدخول في التدريبات الجماعية الخاصة بالفريق.

مؤكدة على أن عودة التونسي سوف تكون في مباراة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأقالت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي المدير الفني الهولندي للفريق تين كات على خلفية النتائج السلبية التي يقدمها الفريق.