شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يمنع لاعبه الجديد «إيجالو» من التدريب على ملعب الفريق بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منع لاعبه النيجيري المنضم حديثًا من نادي شانجهاي جرينلاند شينهوا الصيني أوديون إيجالو من التمرين على ملعب تدريب الفريق في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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وحسب صحيفة «تايمز» البريطانية، فقد طلب من اللاعب العائد حديثًا من الصين البقاء بعيدًا عن بقية الفريق كإجراء احترازي رغم عدم تشخصيه بالمرض.

وطُلب من اللاعب عدم الذهاب إلى مقر تدريب الشياطين الحمر لأسباب صحية، ليعمل مع مدرب شخصي في مكان آخر بمدينة مانشستر، كما أوضحت صحيفة «ميرور». وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت ظهور أول حالة إصابة بـ«كورونا» في العاصمة لندن، ليصبح إجمالي الإصابات حتى الآن في المملكة المتحدة 9 أشخاص.

ويقضي الفريق الأول لمانشستر يونايتد حاليًا معسكر تدريبي في إسبانيا، استبعد منه «إيجالو» لأسباب تتعلق بالإجراءات الحدودية المتبعة مع العائدين من الصين، إذ تخوف الفريق عدم السماح للاعبه بالعودة إلى بريطانيا في حالة خروجه.