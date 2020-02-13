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وزير الرياضة يجري اتصالًا بإسماعيل يوسف للاطمئنان على بعثة الزمالك في قطر

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بإسماعيل يوسف، رئيس بعثة الزمالك في قطر، للاطمئنان على البعثة، والتي تستعد لمواجهة الترجي التونسي، غدًا الجمعة، ببطولة السوبر الأفريقي.

وأكد «يوسف» للوزير أن الأمور تجرى على ما يرام وأن الاستقبال كان على أعلى مستوى والجميع في حالة تركيز استعدادًا للمباراة.

وأبلغ الوزير تحياته للاعبين والجهاز الفني، متمنيًا العودة بكأس السوبر الأفريقي.

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