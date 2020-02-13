شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجري اتصالًا بإسماعيل يوسف للاطمئنان على بعثة الزمالك في قطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بإسماعيل يوسف، رئيس بعثة الزمالك في قطر، للاطمئنان على البعثة، والتي تستعد لمواجهة الترجي التونسي، غدًا الجمعة، ببطولة السوبر الأفريقي.
وأكد «يوسف» للوزير أن الأمور تجرى على ما يرام وأن الاستقبال كان على أعلى مستوى والجميع في حالة تركيز استعدادًا للمباراة.
وأبلغ الوزير تحياته للاعبين والجهاز الفني، متمنيًا العودة بكأس السوبر الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يجري اتصالًا بإسماعيل يوسف للاطمئنان على بعثة الزمالك في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.