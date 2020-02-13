شكرا لقرائتكم خبر عن «طنطا» و«أبوحماد» يجهزان إنبي لمواجهات الدور الثاني من الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بقيادة حلمي طولان، المدير الفني، على خوض مباراتين وديتين، في إطار استعدادات الفريق لمباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويخوض إنبي أولى مبارياته أمام فريق أبوحماد يوم الاثنين المقبل الموافق 17 فبراير الجاري، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام طنطا يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
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