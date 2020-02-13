شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية «سرعة زيدان» يروي قصته: «قلت له إن الناس لن تصدقني بدون سيلفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى إيجانسيو فيرنانديز، مدير محل أثاث، قصته مع المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، الذي اصطدم بسيارته، صباح السبت الماضي، أثناء سيره مسرعًا متجهًا إلى تدريبات فريقه.

وكان «فيرنانديز» يقود سيارته بمنطقة فالديبيباس بالقرب من المدينة الرياضية لريال مدريد، حين اصطدمت به سيارة مسرعة من الخلف، وفي الوقت الذي نزل فيه من سيارته لمعاينة الأضرار فوجئ بأن صاحب السيارة المسرعة لم يكن سوى زين الدين زيدان.

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قال «فيرنانديز» لصحيفة La Voz de Galicia الإسبانية: «تعرفت عليه بمجرد رؤيته وقلت له كنت أود لقاءك في ظروف أخرى، لكن هذه الظروف ليست سيئة كذلك».

وعرض «فيرنانديز» على «زيدان» تسوية أوراق التأمين لاحقًا لكي لا يتفاقم الموقف إعلاميًا في ظل تواجد الإعلاميين بالقرب من ملعب التدريب، إلا أنه طلب من الفرنسي الحصول على صورة «سيلفي»: «قلت له لن يصدقني أحد أن زيدان صدمني إذا لم أحصل على هذه الصورة».

وأوضح مدير محل الأثاث أنه تلقى لاحقًا مكالمة من ممثل «زيدان» شكره فيها على عدم تعطيل المدرب الذي كان في عجلة للذهاب إلى التمرين بطلب التوقيعات والقمصان وتذاكر المباريات.