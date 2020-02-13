شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للسوبر الأفريقي: الزمالك والترجي بالزي الأساسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد، صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي، والتي تجمع الزمالك المصري والترجي التونسي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب نادي الغراقة.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض، والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق.
حضر الاجتماع أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، ومنتصر الرملاوي، إداري الفريق، ومراقب المباراة ومسؤولي اللجنة المنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاجتماع الفني للسوبر الأفريقي: الزمالك والترجي بالزي الأساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.