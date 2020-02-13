شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للسوبر الأفريقي: الزمالك والترجي بالزي الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد، صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي، والتي تجمع الزمالك المصري والترجي التونسي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب نادي الغراقة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض، والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق.

حضر الاجتماع أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، ومنتصر الرملاوي، إداري الفريق، ومراقب المباراة ومسؤولي اللجنة المنظمة.