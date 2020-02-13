شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: في حال لم أفز على الريال يمكن للشيخ منصور اقالتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 نقلت قناة سكاي سبورتس عن المدير الفني الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​ قوله بطريقة ساخرة انه يمكن لرئيس النادي الانجليزي الشيخ منصور ان يقيله من منصبه في حال فشل في قيادة فريقه الى الفوز على نادي ريال مدريد بارض ملعب السانتياغو بيرنابيو في ​دوري ابطال اوروبا​.

واضاف غوارديولا ممازحاً:" انه في حال لم نفز على الريال يمكن للشيخ منصور ان يقول لي انني لست على القدر المطلوب وانه يجب ان ارحل". في وقت توقع غوارديولا ان يتحدث معه الشيخ منصور لمعرفة اين يمكن ان يحدث تغييراً ايجابياً، كما كان يحصل في الفترات السابقة.

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