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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن موعد عودة نجم الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
وأكدت الصحيفة على موعد عودة أنيس البدري للمشاركة في المباريات مرة أهري بعد التعافي من الإصابة.
وتعرض اللاهب التونسي للإصابة في أول لقاء له مع العميد و على أثرها تم الإعلان عن مدة غيابه والتي تقدر بشهر.
و أشارات الصحيفة إلي أن اللاعب سوف يبدأ برنامجه التأعيلي قبل الدخول في التدريبات الجماعية الخاصة بالفريق.
مؤكدة على أن عودة التونسي سوف تكون في مباراة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأقالت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي المدير الفني الهولندي للفريق تين كات على خلفية النتائج السلبية التي يقدمها الفريق.
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