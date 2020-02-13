اخبار الرياضه

الكشف عن موعد عودة نجم الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن موعد عودة نجم الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

كشفت صحيفة عن مواد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأكدت الصحيفة على موعد عودة أنيس البدري للمشاركة في المباريات مرة أهري بعد التعافي من الإصابة.

Advertisements

وتعرض اللاهب التونسي للإصابة في أول لقاء له مع العميد و على أثرها تم الإعلان عن مدة غيابه والتي تقدر بشهر.

و أشارات الصحيفة إلي أن اللاعب سوف يبدأ برنامجه التأعيلي قبل الدخول في التدريبات الجماعية الخاصة بالفريق.

مؤكدة على أن عودة التونسي سوف تكون في مباراة الهلال في دوري كأس الأمير .

وأقالت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي المدير الفني الهولندي للفريق تين كات على خلفية النتائج السلبية التي يقدمها الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد عودة نجم الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا