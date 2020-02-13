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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديمبلي في برشلونة بالعكاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
عاد الجناح الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، إلى مدينة برشلونة عقب خضوعه لجراحة في فنلندا، لعلاج قطع في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن.
ونشرت صحيفة (سبورت) الكتالونية صورة لديمبلي (22 عاما)، لدى وصوله إلى مطار برشلونة مستخدما العكاز في السير، حيث سيحتاج لستة أشهر كاملة من أجل التعافي.
وكان اللاعب على وشك العودة للملاعب، بعدما تخطى إصابة عضلية، تعرض لها يوم 27 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب كامب نو، لكنه تعرض لإصابة جديدة.
ويبحث النادي الكتالوني حاليا عن مهاجم جديد لتعويض ديمبلي، لكنه سيكون له الحق في المشاركة بالمسابقات المحلية فقط، وفقا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
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