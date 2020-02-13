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فان دي بيك: زياش يستحق خطوة تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

أكد لاعب خط وسط ​أياكس​، ​دوني فان دي بيك​، ان زميله في الفريق ​حكيم زياش​ سينضم إلى ​تشيلسي​.

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وذكرت تقارير إعلامية هولندية أن أياكس وتشيلسي وافقا على دفع رسوم مقابل اللاعب الدولي المغربي الذي سينتقل إلى لندن في نهاية هذا الموسم.

ونقل عن فان دي بيك قوله: "كانت الإشاعات موجودة منذ فترة طويلة، وأتمنى لحكيم كل الخير".

واضاف: "تشيلسي ناد رائع، وحكيم يستحق ذلك بالتأكيد. انه لاعب كرة قدم رائع، وأعتقد أنه سيضيف قيمة إلى معظم الأندية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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