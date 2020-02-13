فان دي بيك: زياش يستحق خطوة تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

أكد لاعب خط وسط ​أياكس​، ​دوني فان دي بيك​، ان زميله في الفريق ​حكيم زياش​ سينضم إلى ​تشيلسي​.

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وذكرت تقارير إعلامية هولندية أن أياكس وتشيلسي وافقا على دفع رسوم مقابل اللاعب الدولي المغربي الذي سينتقل إلى لندن في نهاية هذا الموسم.

ونقل عن فان دي بيك قوله: "كانت الإشاعات موجودة منذ فترة طويلة، وأتمنى لحكيم كل الخير".

واضاف: "تشيلسي ناد رائع، وحكيم يستحق ذلك بالتأكيد. انه لاعب كرة قدم رائع، وأعتقد أنه سيضيف قيمة إلى معظم الأندية".