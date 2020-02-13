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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان دي بيك: زياش يستحق خطوة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
أكد لاعب خط وسط أياكس، دوني فان دي بيك، ان زميله في الفريق حكيم زياش سينضم إلى تشيلسي.
وذكرت تقارير إعلامية هولندية أن أياكس وتشيلسي وافقا على دفع رسوم مقابل اللاعب الدولي المغربي الذي سينتقل إلى لندن في نهاية هذا الموسم.
ونقل عن فان دي بيك قوله: "كانت الإشاعات موجودة منذ فترة طويلة، وأتمنى لحكيم كل الخير".
واضاف: "تشيلسي ناد رائع، وحكيم يستحق ذلك بالتأكيد. انه لاعب كرة قدم رائع، وأعتقد أنه سيضيف قيمة إلى معظم الأندية".
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