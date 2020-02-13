صراع قوي بين برشلونة وتشيلسي على محترف الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن برشلونة ينافس تشيلسي على ضم أحد اللاعبين المتألقين في الدوري الإيطالي.



وسبق أن كشفت تقارير أن تشيلسي يفكر في إعادة شراء لاعبه السابق جيريمي بوجا، جناح ساسولو، مقابل 15 مليون إسترليني (وفقًا لبند في عقد النجم الإيفواري).

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن بوجا مدرج في قائمة اهتمامات إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن أبيدال سبق أن استفسر عن وضعية اللاعب في ساسولو، تحسبًا لضمه خلال الميركاتو المقبل، مستغلًا للعلاقة المميزة بين الناديين.

وأوضحت أن حالة التألق التي يعيشها بوجا في الدوري الإيطالي ستجعله يحظى بالعديد من العروض هذا الموسم. ولعب بوجا لساسولو حتى الآن 50 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف إضافة إلى منح زملائه 5 تمريرات حاسمة.