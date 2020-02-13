اخبار الرياضه

منع ايغالو من الالتحاق بمعسكر مانشستر يونايتد بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منع ايغالو من الالتحاق بمعسكر مانشستر يونايتد بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان لاعب نادي ​مانشستر يونايتد​ ​ادوين ايغالو​ الذي انتقل الى الاولد ترافورد قادماً من الدوري الصيني منع من الالتحاق بالفريق الانكليزي بسبب الخوف من امكانية نقله لفيروس كورونا الى احد اللاعبين او البعثة التي تتواجد حالياً في اسبانيا لخوض معسكر خلال فترة العطلة الشتوية.

وكان ايغالو قد منع من الالتحاق بمعسك الفريق الذي يقام في ماربيا، في وقت كان الفريق قد اجبر على تغيير مكان اقامته بسبب الخوف ايضاً من انتقال هذا الفيروس الى احد الاشخاص في الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع ايغالو من الالتحاق بمعسكر مانشستر يونايتد بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا