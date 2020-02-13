منع ايغالو من الالتحاق بمعسكر مانشستر يونايتد بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان لاعب نادي ​مانشستر يونايتد​ ​ادوين ايغالو​ الذي انتقل الى الاولد ترافورد قادماً من الدوري الصيني منع من الالتحاق بالفريق الانكليزي بسبب الخوف من امكانية نقله لفيروس كورونا الى احد اللاعبين او البعثة التي تتواجد حالياً في اسبانيا لخوض معسكر خلال فترة العطلة الشتوية.



وكان ايغالو قد منع من الالتحاق بمعسك الفريق الذي يقام في ماربيا، في وقت كان الفريق قد اجبر على تغيير مكان اقامته بسبب الخوف ايضاً من انتقال هذا الفيروس الى احد الاشخاص في الفريق.