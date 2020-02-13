- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منع ايغالو من الالتحاق بمعسكر مانشستر يونايتد بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان لاعب نادي مانشستر يونايتد ادوين ايغالو الذي انتقل الى الاولد ترافورد قادماً من الدوري الصيني منع من الالتحاق بالفريق الانكليزي بسبب الخوف من امكانية نقله لفيروس كورونا الى احد اللاعبين او البعثة التي تتواجد حالياً في اسبانيا لخوض معسكر خلال فترة العطلة الشتوية.
وكان ايغالو قد منع من الالتحاق بمعسك الفريق الذي يقام في ماربيا، في وقت كان الفريق قد اجبر على تغيير مكان اقامته بسبب الخوف ايضاً من انتقال هذا الفيروس الى احد الاشخاص في الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر منع ايغالو من الالتحاق بمعسكر مانشستر يونايتد بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.