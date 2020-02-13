شكرا لقرائتكم إنبي يخوض وديتين استعدادا لمباريات الدور الثاني من منافسات الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادى إنبي على خوض مباراتين وديتين في إطار استعدادات الفريق لمباريات الدور الثاني من منافسات الدوري الممتاز .

وسيخوض إنبي أولى مبارياته أمام فريق أبو حماد يوم الاثنين المقبل الموافق ١٧ فبراير الجاري، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام طنطا يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طنطا وإنبى التي جمعت الفريقين اليوم بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى ، و التي أقيمت بإستاد طنطا الرياضى ، حيث فشل كل من الفريقين التسجيل في مرمى الفريق الأخر .