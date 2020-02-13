شكرا لقرائتكم أفشة ولطفي ينتظمان في مران الأهلي الجماعي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج الاستشفائي؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وذلك وفقا للسياسة التي ينتهجها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، مع اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

ويؤدى الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والربع مساء غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس)، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 42 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 14 مباراة، ويسعي لتحقيق الفوز في مباراة الغد لاستكمال انطلاقته القوية في المسابقة.

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كما يشارك علي لطفي، حارس الأهلي، في المران الجماعي الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة المصري.

ويشارك لطفي، في المران بعد تعافيه من إجهاد عضلة السمانة، الذي اشتكى منه قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي مصغر اشتمل على بعض الفقرات في الجيم.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي استعدادا للمصري عصرا على ملعب التتش، ويعقبه سفر الفريق إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.