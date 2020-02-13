شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: تفعيل عقوبة إيقاف سيد عبد الحفيظ في مباراة الأهلى والمصرى غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن تفعيل عقوبة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مباراة واحدة أمام النادى المصرى غدا والمؤجلة من الأسبوع السادس من عمر الدورى على ستاد المكس بالإسكندرية.

تابع أن عبد الحفيظ سيغيب عن مباراة الأهلى والمصرى غدا تطبيقا لقرارات لجنة الإنضباط بسبب ما ورد في تقرير الحكم إبراهيم نور الدين الذى أدار مباراة الأهلى وبيراميدز في الدورى.

كانت لجنة الانضباط أعلنت قراراتها عقب مباراة الأهلى وبيراميدز، وتضمنت:

إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

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إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه خمسون ألف جنيه

تغريم النادي الأهلي مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.

ورأت اللجنة إن ما نسب لكلا من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أف سي، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه.، وذلك في أحداث مباراة بيراميدز والأهلي التي جرت يوم 6/2/2020 بملعب الدفاع الجوي.