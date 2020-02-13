شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يعود لتشكيل الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود أيمن أشرف نجم دفاع الأهلي لتشكيلة فريقه في مواجهة المصري البورسعيدي المقرر اقامتها غداً الجمعة والمقرر اقامتها على ملعب المكس في الإسكندرية ببطولة الدوري العام، وغاب أيمن أشرف عن الأهلي في مواجهة طلائع الجيش الماضية في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لمنحه قسط من الراحة خاصة وأنه يشارك بشكل أساس في جميع مباريات الفريق الأحمر هذا الموسم.

وقامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي، ومدد مسئولو النادي الأهلي عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافي لينتهي موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك في صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

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جدير بالذكر أن العقد السابق لأيمن أشرف يمتد لموسمين، حيث انتقل اللاعب منذ 3 مواسم إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من سموحة في صفقة انتقال حر، ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غدا الجمعة فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد الفوز علي طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.