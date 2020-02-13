شكرا لقرائتكم الزمالك بالزى الرسمى أمام الترجي في السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني لمباراه السوبر الإفريقي الذي عقد صباح اليوم بفندق شيراتون الدوحه عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر فيما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الاحمر والحارس الطاقم الأزرق. حضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراة ومسئولي اللجنة المنظمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بالزى الرسمى أمام الترجي في السوبر الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.