شكرا لقرائتكم الأهلي يستفسر من شريف إكرامى عن حقيقة توقيعه لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو النادي الأهلي من شريف إكرامى حارس مرمى الفريق عن حقيقة توقيعه لبيراميدز بعد نهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما أعلن الحارس رغبته فى الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة جديدة فى الفترة المقبلة لعدم مشاركته بصفة أساسية مع المارد الأمر.

وعقد شريف إكرامي جلسة مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز شهدت إغراء الحارس الدولي بالتوقيع على عقود مع بيراميدز لمدة 3 سنوات على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، ومن المنتظر أن يحسم إكرامى وجهته فى الفترة المقبلة خاصة وإنه يمتلك أكثر من عرض ويقوم بدراستهم جميعًا للوقوف على أفضلهم.

وأكد إكرامي لإدارة الأهلي أنه لم يوقع لبيراميدز أو لاي نادي أخر بعد وأنه لازال في مرحلة التفكير لحسم وجهته المقبلة خاصة وأن استقراره على الرحيل جاء بعد عدم دخول الأهلي في مفاوضات لتجديد عقده من ناحية ولرفضه الاستمرار في الجلوس على دكة البدلاء من ناحية أخرى.

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في الوقت الذي يستعد مسئولو الأهلي لعقد جلسة مهمة وحاسمة مع شريف إكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم 6 أو 7 مارس المقبل بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد عقده لاسيما أن النادي يرغب في بقاء الحاسر للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع في النادي.

وأوضح مسئولو الأهلي أن الرباعي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وهو شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة بعدما أوصى فايلر المدير الفني للفريق بتجديد عقد الثلاثي سليمان وإكرامي وفتحي فيما تحفّظ المدرب السويسري على تجديد عقد عاشور.

وأكد النادي الأهلي أن رغبة شريف إكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الإبقاء على الحارس الدولي خاصة أنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على أكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.