شكرا لقرائتكم الجهاز الفني لطلائع الجيش يدرس الخمس مباريات الأخيرة لفريق مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة الخمس مباريات الأخيرة لفريق مصر المقاصة قبل مواجهته والمقرر لها الخامسة مساء الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت بدور الستة عشرة لكأس مصر بعد أن منح بسيوني لاعبيه راحة سلبية من المران الثلاثاء عقب الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام .

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.

يخضع السنغالى تالا نداى مهاجم طلائع الجيش لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة مصر المقاصة بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال أحد التدريبات ، بينما يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه عمار حمدى الوافد الجديد من الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية فى مواجهة مصر المقاصة بكأس مصر، بعد غيابه عن مباراة الأهلى بسبب وجود بند فى عقده يمنع مشاركته أمام المارد الأحمر ، فيما يفقد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل مدافع الفريق فى مباراة المقاصة بكأس مصر بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة الأهلى.