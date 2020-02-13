شكرا لقرائتكم أزمة في الأهلي بسبب تجدد إصابة كريم نيدفيد من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الثورة داخل جدران النادي الأهلي بسبب تجدد إصابة لاعب الفريق الكروي الأول كريم نيدفيد للمرة الثالثة على التوالي ليبتعد اللاعب رسمياً عن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة.

وسافر كريم نيديفيد الى ألمانيا للوقوف على حالته بشكل نهائي بعدما منحه الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود الضوء الخضر للسفر خاصة وأن هناك حالة من الضيق الشديد لدى مسئولي القلعة الحمراء بسبب فشل العملية التي خضع لها اللاعب.

وصدم طبيب الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بأن اللاعب الشاب تأكد بشكل قاطع فشل العملية التي أجراها في ألمانيا مؤخراً ما تسبب في اصابته من جديد.

ويدرس مسئولي النادي حالياً تغيير المركز الذي يتعامل معه حالياً بسبب الأزمات المتلاحقة لعدد من اللاعبين في صفوف الفريق الكروي حيث قام اللاعب بعقد اجتماع مطول قبل أيام مع محمود الخطيب رئيس النادي أكد فيه رئيس الأهلي مساندته الكاملة للاعب خاصة وأن ما وقع فيه لم يكن خطأه نهائياً.

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ويغيب كريم نيدفيد عن المباريات والتدريبات لما يقرب من 10 أشهر وتحديداً منذ يوم 10 أبريل الماضى، الذي أقيم فيه لقاء الأهلى والمقاصة بالدورى، وأثار غياب اللاعب طوال هذه المدة تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز في القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذي جاءته الإصابة في وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.

أجرى نيدفيد جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفي الوقت الذي انتظر فيه جمهور الأهلي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى في ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي علق في وقت سابق على ابتعاد كريم نيدفيد عن الملاعب فترة طويلة، قائلاً: في مرحلة التأهيل الأولى قام الأطباء الألمان بإجراء عملية التأهيل للاعب بشكل سريع، مما جعل كريم يشعر بآلآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية قام خلالها باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة قبل أن يعاني اللاعب من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل لذا تم التعامل مع الوضع بشكل هادئ تماماً في عملية التأهيل حتى لا يزداد الوضع سوءاً.