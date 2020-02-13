حقيقة توقيع شريف إكرامي لنادي بيراميدز.. ودور هاني سعيد في إغراء اللاعب بالملايين

أكد شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي أنه لم يوقع لبيراميدز أو أى نادٍ آخر بعد، وأنه لايزال فى مرحلة التفكير لحسم وجهته المقبلة، خاصة أن استقراره على الرحيل جاء لعدم دخول الأهلى فى مفاوضات لتجديد عقده من ناحية ولرفضه الاستمرار فى الجلوس على دكة البدلاء من ناحية أخرى.

استفسر مسئولو النادى الأهلى من شريف إكرامى حارس مرمى الفريق عن حقيقة توقيعه لبيراميدز بعد نهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما أعلن الحارس رغبته فى الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة جديد فى الفترة المقبلة لعدم مشاركته بصفة أساسية مع المارد الأمر.

وعقد شريف إكرامى جلسة مع هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز شهدت إغراء الحارس الدولى بالتوقيع على عقود مع بيراميدز لمدة 3 سنوات على أن يحصل اللاعب على راتب سنوى قيمته 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، ومن المنتظر أن يحسم إكرامى وجهته فى الفترة المقبلة خاصة وإنه يمتلك أكثر من عرض ويقوم بدراستهم جميعًا للوقوف على أفضلهم.

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فى الوقت الذى يستعد مسئولو الأهلى لعقد جلسة مهمة وحاسمة مع شريف إكرامى عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقى يوم 6 أو 7 مارس المقبل بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد عقده لاسيما أن النادى يرغب فى بقاء الحاسر للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادى الذى يعترف به الجميع فى النادي.

وأوضح مسئولو الأهلى أن الرباعى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى وهو شريف إكرامى ووليد سليمان وأحمد فتحى وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة بعدما أوصى فايلر المدير الفنى للفريق بتجديد عقد الثلاثى سليمان وإكرامى وفتحى فيما تحفّظ المدرب السويسرى على تجديد عقد عاشور.

وأكد النادى الأهلى أن رغبة شريف إكرامى فى الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادى التى ترغب فى الإبقاء على الحارس الدولى خاصة أنه من أبناء النادى المُخلصين ويقوم بدوره على أكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.