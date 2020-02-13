وكيل محمد صلاح يثير الجدل مجدداً!.. وشوقي غريب يرد

فجّر رامي عباس، وكيل أعمال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مفاجأة جديدة، بشأن مشاركة "الفرعون" المصري العالمي في البطولة قائلا:" أنه لا صحة لما ردده شوقي غريب في الساعات الماضية حول مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكداً أن اللاعب "لم يتخذ قراره بعد".

وكان المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب، قد اكد في الساعات الماضية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، سيكون ضمن اللاعبين الـ23 الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو 2020.

وتنص لوائح البطولات الأولمبية في كرة القدم على إمكانية مشاركة 3 لاعبين فوق السن (تخطوا الـ23 سنة) ضمن قائمة المنتخب في الأولمبياد.