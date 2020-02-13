شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يعود لتشكيلة الأهلي في مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أيمن أشرف نجم دفاع الأهلى لتشكيلة فريقه فى مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية ببطولة الدورى العام، وغاب أيمن أشرف عن الأهلى فى مواجهة طلائع الجيش الماضية فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لمنحه قسط من الراحة خاصة وأنه يشارك بشكل أساس فى جميع مباريات الفريق الأحمر هذا الموسم.

وقررت إدارة النادى الأهلى تعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، بعد موافقة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادى، ومدد مسئولو النادى الأهلى عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافى لينتهى موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة أن اللاعب يشارك فى صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن العقد السابق لأيمن أشرف يمتد لموسمين، حيث انتقل اللاعب منذ 3 مواسم إلى صفوف النادى الأهلى قادمًا من سموحة فى صفقة انتقال حر، ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غدا الجمعة فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 42 نقطة بعد الفوز على طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.