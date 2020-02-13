شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تفعيل عقوبة سيد عبد الحفيظ فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن تفعيل عقوبة إيقاف سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، مباراة واحدة أمام النادى المصرى غداً، والمؤجلة من الأسبوع السادس من عمر الدورى على استاد المكس بالإسكندرية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تفعيل العقوبة يتم بعد إخطار النادى أو من تمت معاقبته، حيث يتم التنويه بأن تطبيق العقوبة سيبدأ فور الإخطار، وليس معنى صدور قرارات لجنة الانضباط أثناء مباراة الأهلى وطلائع الجيش الأخيرة أن العقوبة سقطت عن عبد الحفيظ.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن عبد الحفيظ سيغيب عن مباراة الأهلى والمصرى غداً، تطبيقاً لقرارات لجنة الانضباط بسبب ما ورد فى تقرير الحكم إبراهيم نور الدين الذى أدار مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى.

وكانت لجنة الانضباط أعلنت قراراتها عقب مباراة الأهلى وبيراميدز، وتضمنت:

إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادى بيراميدز أف سى ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادى بيراميدز إف سى ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

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إيقاف على جبر لاعب بيراميدز إف سى ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

منع ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز إف سى من المشاركة فى أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إيقاف إسلام عيسى لاعب بيراميدز إف سى ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز إف سى ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مباراة واحدة مع تغريمه خمسين ألف جنيه

تغريم النادى الأهلى مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبى بيراميدز واللاعب على جبر.

ورأت اللجنة أن ما نسب لكل من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز إف سى وهانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز إف سى، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده فى هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفى الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه.، وذلك فى أحداث مباراة بيراميدز والأهلى التى جرت يوم 6/2/2020 بملعب الدفاع الجوى.