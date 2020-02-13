شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام الترجي التونسي فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الإفريقي ، الذى عقد صباح اليوم، عن ارتداء الزمالك الزى الرسمى الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدى الترجى التونسى زيه التقليدى المكون من اللون الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق.

وحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق ومراقب المباراه ومسئولى اللجنة المنظمة.

فيما يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، ويعقد المؤتمر الصحفى فى السابعة إلا ربع مساء اليوم، الخميس باستاد ثانى بن جاسم، ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.

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ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة السوبر الأفريقى التى تجمع الزمالك والترجى غدا، الجمعة، باستاد الغرافة القطرى فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لإصابة فى المران عبارة عن كدمة قوية تتسبب فى غيابه عن المباراة لحاجته إلى برنامج تأهيلى لمدة تصل إلى 4 أيام.







