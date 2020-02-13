شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حكم نرويجى لمباراة السوبر.. والبديل دنماركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن طاقم حكام من أوروبا سيدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس أبو ظبى الرياضى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب حتى الآن هو أن يدير المباراة طاقم حكام من النرويج، وحال التعثر سيكون البديل من الدنمارك.

واتفق اتحاد الكرة عن طريق لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور مع مجلس أبو ظبى الرياضى على أن يتم تعيين طاقم حكام فيديو من الإمارات لمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى على استاد محمد بن زايد .

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ومن المعروف ان المباراة سيديرها طاقم حكام أجنبي علي أن يتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تكلفة استقدام الطاقم .. وأرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة خطابات إلى 12 اتحادا دوليا من أجل ترشيح طاقم حكام لمباراتى الأهلى والزمالك المقبلتين، سواء فى السوبر المحلى يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات، أو مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع.

وخاطب اتحاد الكرة اتحادات ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والمجر والنمسا وإيطاليا وصربيا والنرويج والمكسيك والأرجنتين وأذربيجان، من أجل ترشيح طاقم حكما منهما للمباراتين.

واشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى وصول طلب رسمى ومشترك من ناديى الأهلى والزمالك لتأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 24 فبراير الجارى.