شكرا لقرائتكم خبر عن آخر رجال السوبر الزملكاويين.. عبد الواحد يروى لـ"سوبر كورة" آخر خطة تتويج للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لخوض مباراة السوبر الأفريقى ضد الترجى التونسى بعد غياب 17 عاما عن المشاركة فى السوبر منذ الفوز بآخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.

"سوبر كورة" تواصل مع محمد عبد الواحد والشهير بـ"مو"، أحد نجوم الزمالك فى العصر الذهبى مع بداية الألفية الثالثة وأحد مسجلى ثلاثية الأبيض فى السوبر الأفريقى، وأحد اللاعبين المشهورين بالقدم اليسرى الذهبية وصاحب التصويبات بعيدة المدى، ليستعيد ذكرياته مع البطولة التى غابت عن ميت عقبة فى آخر 17 عام، وكل ما يلى على لسانه:

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جدير بالذكر أن مسئولى الزمالك حددوا يوم 17 من شهر فبراير الجارى موعدا للسفر إلى الإمارات لخوض مواجهة الأهلى، فى بطولة السوبر المحلى التى ستجمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، فى المواجهة التى ستقام يوم 20 من الشهر ذاته.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عبر قناة نادى الزمالك، أن إدارة النادى تقدمت بطلب لخوض لقاء الذهاب أمام الترجى التونسى فى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.