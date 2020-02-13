شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 شواهد تاريخية تنذر بتعطل قطار الأهلى فى محطة "المصرى رقم 17" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت مباراة الأهلى ضد المصرى أهم بكثير من كونها مباراة بـ3 نقاط فى مشوار السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للمارد الأحمر، لأنها تحمل اعتبارات كثيرة فى مفكرة المدرب السويسرى الذى يسعى لمواصلة سلسلة انتصارات المارد الأحمر، من أجل تحقيق رقم قياسى يسجل باسمه فى أرشيف القلعة الحمراء، ضمن المدربين أصحاب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية فى مسابقة الدورى المصرى.

ويطمح فايلر لتحقيق الفوز الخامس عشر فى مشواره بالدورى، بعدما قاد الكتيبة الحمراء لحصد 42 نقطة من 14 انتصارا متتاليا منذ بداية الموسم الحالى، ويحاول تخطى عقبة المصرى فى الجولة المقبلة وملاحقة الثنائى مانويل جوزيه صاحب أكبر عدد من انتصارات المتتالية موسم 2004 / 2005 برصيد 17 انتصارا، ثم حسام البدرى صاحب ثانى أفضل انطلاقة برصيد 16 مباراة فى موسم 2016 / 2017.

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ورغم أن الأهلى كان قادرا على زيادة عدد الانتصارات فى موسمه الاستثنائى 2004 / 2005 بولاية جوزيه الثانية بفضل امتلاكه كتيبة من نجوم الجيل الذهبى، يتصدرهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وعصام الحضرى وعماد النحاس وإسلام الشاطر وجيلبرتو، إلا أن المصرى فرض عليه التعادل السلبى بفضل تألق حارسه نادر السيد، وهى المباراة التى كانت عاملا أساسيا فى تعاقد الأهلى مع الحارس الدولى السابق ليوقف المصرى انطلاقة قطار الأحمر.

ويخشى فايلر من إيقاف المصرى سلسلة الانتصارات الحمراء المتتالية كما كان الفريق البورسعيدى سببا فى فرض الصمت على سيمفونية جوزيه عند الانتصار رقم 17، حيث يتطلع لمعادلة رقم البدرى ومن بعده جوزيه وينفرد برصيد أكثر المدربين تحقيقا للانتصارات المتتالية مع المارد الأحمر فى التاريخ، وكسر رقم المدرب التاريخى لأبناء القلعة الحمراء.

جاءت انتصارات أهلى جوزيه فى موسمه الاستثنائى على حساب كل من أسمنت السويس بثلاثية والترسانة بهدفين والمنصورة بهدف، وبعدها الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2، وعلى المصرى بهدفين نظيفين ثم بلدية المحلة بهدف وحيد وعلى الزمالك فى القمة بنتيجة 4/2، وأعقبها الفوز على أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف ثم إنبى بنتيجة 2/1 واستكملت الانطلاقة الحمراء بالفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، وحرس الحدود بثنائية ثم الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف وغزل المحلة بثنائية، ومع انطلاق الدور الثانى كرر الفوز على كل من أسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد السكندرى.