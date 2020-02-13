شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ساسى أمل الزملكاوية في التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعول الجماهير الزملكاوية أمال عريضة على التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض في استعادة مستواه القوى في منتصف الملعب بجانب طارق حامد لعودة الثنائية المتينة في الوسط في مباراة الترجى التونسى المحدد لها الجمعة المقبلة

وشهد مستوى فرجانى ساسى تذبذب خلال الفترة الأخيرة ، حيث أن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور و الجهاز الفني حرص على مساندة اللاعب من أجل أن يستعيد قواه الهجومية في المنتصف مرة أخرى .

ويسعى الدولى فرجانى ساسى إلى تحقيق بصمة قوية مع فريقه في السوبر الأفريقي الذى سيقام على أرض مدينة الدوجة القطرية ،من اجل مصالحة الجماهير البيضاء .

تصدر تريند "السوبر يا زمالك" موقع "تويتر" قبل ساعات من مباراة الزمالك والترجى التونسى ا ، فى مناشدة من جماهير الزمالك للاعبين للحصول على اللقب القارى المهم.

وكان هتاف "السوبر يا زمالك" هو المصاحب للجالية المصرية المتواجدة في قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار، ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى فى المباراة المقرر لها السادسة مساء غدا الجمعة.

استقر كارتيرون بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد وهو : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وثلاثي الوسط المهاجم محمد اوناجم واشرف بن شرقي وزيزو " أوباما " وفي لهجوم مصطفي محمد.

و يرصد الخليج 365 لثطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على الدولى التونسى فرجانى ساسى في الصور التالية :

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إبتسامة ساسى 6



ساسى فى الملعب



ساسى 6