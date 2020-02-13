الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام الترجي بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة.

كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.

حضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة.