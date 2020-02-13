اتحاد الكرة يكشف تطورات موقف حكام قمة السوبر والدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك 5 جنسيات مرشحة لقيادة قمة السوبر والدوري والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك في قمة السوبر المصري يوم 20 من الشهر الجاري، على أن يتجدد المواجهة بين الغريمين في 24 من نفس الشهر ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"لا أفكر في مباراة السوبر فقط فهناك مباراة دوري بين الأهلي والزمالك ولذلك أخاطب عدة اتحادات من أجل المباراتين".

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وعن الجنسيات المرشحة لقيادة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، قال :"الأقرب ما بين النرويج وكرواتيا والدنمارك والمجر وبولندا".

وبسؤاله عن موعد تطبيق تقنية الـ"VAR"، أوضح :"المجموعة الأولى والتي تضم 18 حكمًا حصلوا على الموافقة".

وتابع :"تطبيق الـ"VAR" يحتاج الحصول على موافقة نجاح باقي المجموعات بجانب اختبارات الملاعب حيث خضع ملعبي القاهرة والسلام للاختبار وسنقوم في الفترة المقبلة لاختبار ملعبي المقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري".

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم كشف يوم الجمعة الماضية أنه تم اعتماد ملعبين لتطبيق تقنية الفيديو.