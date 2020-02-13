"إذا قلت لا سأخيب آمال جماهير صنداونز".. ماذا قال موسيماني عن المنافسة بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، على مدى قدرة فريقه في الفوز بالبطولات التي يشارك فيها خلال هذا الموسم سواء المحلية أو القارية.

موسيماني قال في تصريحات عبر صحيفة "heraldlive" الجنوب أفريقية :"الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب الكأس والدوري، لنرى ما إذا كان بإمكاننا فعله".

وتابع :"إذا قلت لا سأخيب آمال مشجعي صنداونز وسيقولوا عنّي أنني لست طموحًا، وإذا قلت نعم سأكون متعجرفًا وأكون تحت ضغط الجماهير إذا أخفقت".

وعن الوصول لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، أوضح :"علينا المحاولة من أجل الحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في النسخة المقبلة".

Advertisements

صندوانز محليًا يحتل الترتيب الثالث في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة عن المتصدر كايرز شيفز إلا أن "البرازليون" لديهم مباراتين مؤجلتين.

أما على مستوى الكأس فنجح صنداونز في الوصول إلى المرحلة الثانية من دور الـ16 عقب الفوز على فريق سوبر سبورت مساء السبت الماضي.

وعلى المستوى القاري، فنجح صنداونز في الوصول للدور الثمانية متصدرًا مجموعته الثالثة حيث لم يتلقى بطل جنوب أفريقيا أي خسارة.

قرعة الأبطال أوقعت صنداونز مجددًا في طريق الأهلي حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة على أن تقام موقعة الإياب في جنوب أفريقيا.

وكان صنداونز واجه الأهلي في النسخة الماضية أيضًا وتحديدًا في دور الثمانية حيث حقق بطل جنوب أفريقيا انتصارًا تاريخيًا على حساب القلعة الحمراء بخمسة أهداف دون رد قبل أن يفوز بطل مصر بهدف دون رد في الإياب.