التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي

يستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الحزم اليوم الخميس، على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من المتوقع أن يبدأ خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى المباراة بالتشكيل الاتى:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: صالح القميزي، سيدريك يامبيري، سعيد الربيعي، خالد البركة

خط الوسط: فيليب كيش، باربوسا دي سوزا،

محمد الكويكبي، سعد السلولي

خط الهجوم: هزاع الهزاع، سليمان دوكارا

التشكيل المتوقع للحزم لمواجهة الاتفاق :

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حراسة المرمي: مالك عسله

خط الدفاع: وسام السويد - فاقنر اليماو - سيف بن حسين - أسامة الخلف

خط الوسط: لويز مورالها - إدريس فتوحي - فارس العياف

خط الهجوم: حسن الحبيب - ايزنست اسانتي - كالروس

ستاندبيرج

التقي الاتفاق والحزم في ١٩ مباراة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الاتفاق من الفوز في ١٠ مباريات، فيما نجح فريق الحزم في الانتصار بثلاثة مواجهات، بينما حسمت نتيجة التعادل في ٦ مباريات.

الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدور الأول من دور كأس محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت بفوز الاتفاق علي فريق الحزم بسداسية دون رد، أحرز أهداف الاتفاق كلا من فيليب كيش، مسعود حمد بخيت، سوليمان دوكارا، حامد عبدالله الغامدي، روجيريرو كوتينيو.