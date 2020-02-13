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حكم عماني يدير مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

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أسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي الأحد المقبل فى ذهاب الدور نصف نهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

إلى طاقم حكام عماني.

وسيدير المباراة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمري مساعد

أول ووراشد الغيثي مساعد ثاني ، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

ولم يحدد بعد الاتحاد العربي الطاقم الذي سيشرف على تقنية الحكم المساعد VAR التي اعتمدها الاتحاد في المسابقة منذ دور السابق للبطولة.

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