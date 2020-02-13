التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

يستضيف استاد مدينة المجمعة الرياضية مواجهة فريق الهلال أمام فريق الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : عبدالله المعيوف. خط الدفاع : ياسر الشهرني، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ ، مدالله العليان. هيون سو، عبدالله الحافظ ، مدالله العليان. خط الوسط : كارلوس إدواردو ، سلمان الفرج، آندري كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز. يغيب عن الهلال علي آل البليهي للإصابة، كما يغيب عبدالله عطيف لاعب خط وسط الفريق Advertisements بسبب تعرضه لوعكه صحية. بسبب تعرضه لوعكه صحية. تشكيل الفيحاء المتوقع لمواجهة الهلال : حراسة المرمى: عامر شافع. الدفاع: هاني الصبياني – جيجي – سامي الخيبري – عمر المزيعل. الوسط: عبدالكريم القحطاني – نيتو – رافاييل أسيس. الهجوم: صامويل أوسو – روني فيرنانديز – أرسينسيو نونيز. يدخل نادي الهلال الجولة الثامنة عشرة هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٨ نقطة، في حين ياتي نادي الفيحاء فى المركز العاشر برصيد ٢١ نقطة.

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