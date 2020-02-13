رياضة | بيان رسمي.. الرجاء البيضاوي يندد بأحداث الشغب في كلاسيكو المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان رسمي.. الرجاء البيضاوي يندد بأحداث الشغب في كلاسيكو المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسئولو نادي الرجاء المغربي، على إصدار بيان رسمي، للتعليق على أحداث مباراته ضد الجيش الملكي.

ووجه فريق الدار البيضاء، الشكر لجماهيره التي ساندته أمام الجيش الملكي ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المغربي وندد بالأحداث المؤسفة التي لحقت بالمباراة.

يذكر أن تقارير مغربية، أكدت بالأمس عن وقوع مشاجرات بين جمهور الفريقين أسفرت عن إصابات وخسائر مادية كبيرة.

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وأصدر الرجاء بيانا رسميا عبر حسابه قائلا: "يشكر نادي الرجاء الرياضي الجماهير الوفية التي تساند الفريق في كل اللقاءات داخل وخارج الميدان".

وأكمل:"ويخص بالشكر الجماهير التي تنقلت لمدينة الرباط بهدف تقديم الدعم المعهود واللامشروط للفريق".

وأتم بيان الرجاء "يندد نادي الرجاء بالأحداث المؤسفة والخطيرة التي تعرضت لها جماهير النادي بعد نهاية المقابلة".

وكان الجيش الملكي قد حقق الفوز على الرجاء بهدف دون رد ولكن صحب اللقاء أحداثا مؤسفة في محيط ملعب مولاي عبد الله.