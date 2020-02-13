رياضة | الزمالك يرتدى الزى الرسمى أمام الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرتدى الزى الرسمى أمام الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراه السوبر الإفريقي الذي عقد صباح اليوم بفندق شيراتون الدوحه عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق.

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حضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنه المنظمه.

ويلتقي فريقا الزمالك والترجي وجها لوجه في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، غدا الجمعة، في مباراة السوبر الإفريقي، على ملعب ثاني بن حمد بنادي الغرافة بقطر.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفدرالية في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان، بينما فاز الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا.