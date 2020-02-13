رياضة | بفرمان من فايلر.. استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المصري بسبب القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من فايلر.. استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المصري بسبب القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الأهلى معسكره المغلق اليوم الخميس، وذلك عقب انتهاء المران على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى غداً، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس لبطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب المكس بالإسكندرية.

واستقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، على عدم ضم رمضان صبحى جناح الفريق والعائد من إصابة بتمزق فى العضلة الخلفية وانتهائه من مرحلة التأهيل مؤخراً، فى مباراة المصرى، على أن يتم تجهيزه لمباراة السوبر القادمة أمام الزمالك، حيث تقرر أن يرافق الفريق بشكل رسمى فى رحلة الإمارات، المقرر لها 20 من الشهر الجارى.

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وأكد مدرب الأهلي، على أهمية مباراة المصرى، من أجل مواصلة الانتصارات فى الدورى، خاصة أن تلك المباراة ستكون البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهتى القمة.

وكانت إدارة الكرة بالأهلي قد قررت عمل مكافآت استثنائية للاعبى الفريق حال تحقيق الفوز فى مباراتى الزمالك، على أن يتم صرفها بشكل فورى حال تحقيق الفوز فى المباراتين وقبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها 29 من الشهر الجارى، فى ربع نهائى دورى الأبطال.