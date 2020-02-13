رياضة | آخرها اشتباكات "كلاسيكو المغرب".. استمرار مسلسل "دماء على المستطيل الأخضر" في كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها اشتباكات "كلاسيكو المغرب".. استمرار مسلسل "دماء على المستطيل الأخضر" في كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الرجاء والجيش الملكي أمس الأربعاء، علي ملعب "الأمير مولاي عبد الله" ضمن منافسات الدوري المغربي أحداثًا مؤسفة، حيث اندلعت أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين جمهور الفريقين داخل الملعب، عقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز فريق الرجاء بهدف دون مقابل، وتحول المستطيل الأخضر لـ"ساحة قتال" بعد استخدام الجماهير للألعاب النارية.

أسفرت الاشتباكات عقب مباراة الرجاء والجيش الملكي عن سقوط العديد من المصابين بإصابات خطيرة، بالإضافة لوفاة أحد مشجعي الرجاء وفقًا للتقارير المغربية، وحدثت العديد من التلفيات في ملعب المباراة، وقامت قوات الشرطة باعتقال العديد من المشجعين للسيطرة على الأحداث قبل أن يتحول الأمر لكارثة كروية مروعة.

وكتبت أحداث مباراة الرجاء والجيش الملكي بالدوري المغربي حلقة جديدة في مسلسل "الكوارث الكروية" في ملاعب الساحرة المستديرة، حيث شهد تاريخ كرة القدم على العديد من الكوارث التي راح ضحيتها المئات من القتلي والمصابين في مختلف بلدان العالم على مدار السنوات الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الكوارث الكروية في ملاعب الساحرة المستديرة عبر التاريخ:-

- حرب شوارع في تركيا:

اندلعت "حرب شوارع" بين جمهور فريقي قيصري إيرسيسبور وسيفا سبورت بالدوري التركي عام 1967، بعد اشتباكات حدثت بين جمهور الفريقين خلال مباراة جمعتهما بالدوري التركي، لكن الاشتباكات امتدت خارج ملعب المباراة مما تسبب في مقتل 44 شخصا، واستمرت أعمال العنف بين الجماهير في شوارع تركيا حتي نجحت الحكومة وقوات الأمن في السيطرة على الأوضاع.

- مذبحة ملعب ليما الوطني:

تعد حادثة ملعب "ليما الوطني" في بيرو واحد من أبرز الكوارث الكروية عبر التاريخ، حيث وقعت خلال مباراة جمعت منتخب الأرجنتين مع منتخب بيرو في التصفيات المؤهلة للأولمبياد عام 1964، بعد اشتباكات عنيفة بين جماهير المنتخبين أسفرت عن سقوط حوالي 328 قتيلا وفقًا للتقارير الصحيفة وقتها، واغلق الملعب لمدة 60 يوما وتم اجراء تعديلات عليه من بينها خفض سعته الاستيعابية.

- كارثة ملعب هيسل:

حدثت كارثة كروية مفزعة خلال مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1985 على ملعب "هيسل" في بلجيكا، حيث وقعت اشتباكات وأعمال شغب من جمهور الفريقين، مما تسبب في انهيار جزء من المدرجات وتسبب في وفاة 39 شخصًا، وقرر الاتحاد الأوروبي "يويفا" حرمان جميع الأندية الإنجليزية في المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة 5 سنوات واستبعد ليفربول عامًا اضافيا.

- مأساة كروية بعد 3 دقائق:

شهدت مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "هيلزبره" بإنجلترا، كارثة كروية بعد مرور 3 دقائق من المباراة بسبب غياب التنظيم ورجال الأمن، حيث شهد اللقاء حضور جماهيري أكبر من السعة الاستيعابية للمدرجات وحاول المشجعين الهروب من الزحام مما أدي لتساقط العشرات وتعرضهم للدهس بالأقدام، مما أدي لوفاة 96 شخصا وإصابة المئات.

- كارثة ملعب مونيمنتال:

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شهدت مباراة "السوبر كلاسيكو" بين ريفر بليت وبوكا جونيورز على ملعب "المونيمنتال" عام 1968، سقوط 71 قتيلا و150 مصابا بسبب اندلاع اشتباكات بين الجماهير وتدافعهم نحو باب مغلق وفشل الكثيرين من الخروج من ملعب المباراة.

- حريق ملعب برادفورد:

اندلع حريق هائل في مدرجات ملعب "برادفورد" خلال مباراة جمعت برادفورد الانجليزي مع نظيره لينكولن سيتي ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي عام 1985، حيث كانت المدرجات "خشبية" وتسبب ذلك في وفاة 56 شخصا، و 240 مصابًا.

- انهيار مدرجات ملعب "فورياني":

شهدت مباراة في نصف نهائي بطولة كأس فرنسا عام 1992 بين باستيا ومارسيليا انهيار أحد مدرجات ملعب "أرموند سيزاري" الذي استضاف اللقاء، مما تسبب في وفاة 18 شخصا، وإصابة 2357 آخرين في الحادث المعروف اعلاميًا بـ"كارثة فورياني".

- مذبحة بورسعيد:

حدثت اشتباكات دموية عقب مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي بالدوري المصري في 1 فبراير 2012، حيث قامت الجماهير البورسعيدية بمهاجمة جمهور الأهلي عقب المباراة رغم فوز فريقه بثلاثية، مما تسبب في سقوط 72 قتيلا من مشجعي المارد الأحمر بالإضافة للعديد من المصابين.

- كارثة الدفاع الجوي:

شهدت الملاعب المصرية عن كارثة كروية جديدة ولكن هذه المرة على ملعب "الدفاع الجوي" في 8 فبراير 2015 قبل مباراة الزمالك ضد انبي حيث سقط 20 قتيلا من مشجعي الفارس الأبيض، نتيجة التدافع والاختناق داخل ممر ضيق بسبب الزحام الشديد أثناء دخول المباراة.

- كارثة "أكرا":

اندلعت أعمال شغب واشتباكات بين جمهور فريقي اشانتي كوتوكو وهارتس أوف أوك في مدينة "أكرا" الغانية، مما دفع قوات الشرطة لاطلاق قناب الغاز لفض الاشتباكات ونتج عن ذلك حالة من الهرج والمرج والتدافع تسبب في سقوط 127 قتيلا ، واصابة العديد من المشجعين خلال الأحداث.

- حادثة ملعب "محمد الخامس":

شهد ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء اشتباكات دموية بين جماهير فريقي الرجاء وشباب الريف الحسيمي أسفرت عن مقتل 3 مشجعين وسقوط العديد من المصابين بإصابات خطيرة واعتقال الكثير من جماهير الفريقين جراء الأحداث.