رياضة | سر تراجع برشلونة عن ضم بديل ديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تراجع برشلونة عن ضم بديل ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن برشلونة تراجع عن ضم ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد خلال الفترة الحالية ليكون بديلا للفرنسي ديمبيلي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، عن الأسباب التي دفعت برشلونة للتراجع من صفقة التعاقد مع مهاجم ريال سوسيداد، كبديل طارئ لعثمان ديمبيلي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ریال سوسییداد يسعى للإبقاء على لاعبه بعد تأھل الفریق إلى الدور نصف النھائي من كأس ملك إسبانيا وابتعاده بنقطتین من منطقة دوري أبطال أوروبا في الدوري.

وكان ريال سوسیداد، قد رفض عرضا بالفعل من توتنھام وعرضًا آخر من برشلونة في اللحظة الأخیرة بشأن ويليان.

وتابعت الصحيفة، یجب أن نضیف القیود الاقتصادیة لبرشلونة، الذي یحدد قراره، والعقبة الاخرى تتمثل في جواز سفر ویلیان خوسیه الغیر الأوروبي.